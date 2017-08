Le Premier ministre australien va publier un livre pour enfants

SYDNEY (Reuters) - Le Premier ministre australien, Kevin Rudd, s'apprête à faire ses premiers pas dans la littérature jeunesse en publiant dans les prochaines semaines un conte sur la vie de deux animaux de compagnie.

"Jasper & Abby and the Great Australia Day Kerfuffle" (Jasper & Abby et le grand désordre de l'Australia Day), suit les aventures du chat Jasper et du chien Abby, qui, a précisé dimanche sa porte-parole, sont d'"authentiques membres de la famille Rudd".

Le livre a été coécrit avec le comédien Rhys Muldoon, figure des programmes pour la jeunesse de la télévision australienne. Les droits seront reversés à un hôpital pour enfants de Melbourne.

L'Australia Day commémore, chaque 26 janvier, le débarquement et la fondation de la première colonie britannique sur l'île-continent, en 1788.

Jerry Norton, version française Henri-Pierre André