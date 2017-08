Burj Dubaï, la plus haute tour du monde, oui mais de combien ?

par Andrew Stern

CHICAGO (Reuters) - Dans les annales des gratte-ciel, il ne fait aucun doute que la tour Burj Dubaï sera la plus haute du monde. Mais ses dimensions exactes restent un secret bien gardé à quelques jours de son inauguration, prévue le 4 janvier.

"Cela reste un secret", a déclaré William Baker du cabinet d'architectes Skidmore, Owings and Merrill LLP. Ce cabinet basé à Chicago a réalisé le dessin de l'ouvrage, qui sera près de 2,5 fois plus haut que la tour Eiffel.

"Le client (Emaar Properties PJSC) nous autorise seulement à dire qu'elle mesure plus de 800 mètres. Cela participe au côté mystique du projet", a-t-il dit lors d'une interview.

Les architectes, a déclaré William Baker, se demandent si quelqu'un tentera de déterminer la hauteur précise de la tour en mesurant son ombre.

L'actuel édifice le plus haut du monde, la tour Taipei 101 à Taiwan, s'apprête à être relégué au deuxième rang du classement établi par le Council on Tall Buildings and Urban Habitat (Conseil sur les grands immeubles et l'habitat urbain).

Sept des dix plus hautes tours du monde se situent en Asie, et toutes ont été construites au cours des treize dernières années.

Jan Klerks du Council on Tall Buildings a déclaré que le conseil avait demandé à connaître la hauteur exacte de la Burj Dubaï.

"Nous avons réitéré cette demande un certain nombre de fois, mais s'il y a des raisons de ne pas le révéler, alors je pense que nous ferons sans le chiffre officiel. Nous ne savons pas non plus pourquoi ils ont décidé de ne pas le dire. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que ce sera le plus grand immeuble du monde et qu'il mesure au moins 800 mètres de haut", a expliqué Jan Klers dans un courriel.

ENVIRON 164 ÉTAGES

Les récents problèmes financiers de l'émirat n'ont, semble-t-il, pas eu de conséquences sur les ventes. Selon William Baker, les quelque 1.100 appartements de une à trois chambres sont pratiquement tous vendus.

Les derniers étages du bâtiment, qui en compte 164, ont été affectés à des bureaux et un hôtel de luxe Armani occupera les premiers étages de la tour.

Depuis la terrasse d'observation du 124e étage, les visiteurs auront une visibilité de 80 km par temps dégagé.

L'architecture de la tour, en flèche, est basée sur "les géométries de la fleur du désert et les motifs incarnant l'architecture islamique", selon un prospectus.

William Baker a déclaré que l'on accédait au sommet de la tour en deux minutes grâce aux ascenseurs les plus rapides au monde, dont la vitesse peut atteindre 40 km/h.

La façade extérieure de la tour est en verre et en acier et six à huit semaines seront nécessaires pour le nettoyage d'une surface équivalente à 17 terrains de football.

La quantité de béton utilisée est équivalente à celle nécessaire pour construire un trottoir de 2.065 kilomètres. Le système de climatisation produit assez de condensation pour remplir 20 piscines olympiques par an. L'eau ainsi récupérée sera utilisée pour arroser les jardins.

Le coût total de la tour a été estimé dans plusieurs rapports à environ 1,5 milliard d'euros.

version française Mathilde Gardin