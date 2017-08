Coeur à prendre et portefeuille bien garni

<p>Dimanche dernier, un groupe privilégié composé de 21 milliardaires chinois et de 22 femmes, tous célibataires, ont assisté à Pékin à la soirée la plus chère de Chine, les invités devant débourser 100.000 yuans (10.277 euros) par personne pour prendre part à ce bal d'entremetteurs. /Photo prise le 20 décembre 2009/

PEKIN (Reuters) - Seul pour les fêtes de Noël? Ayez une pensée pour les milliardaires chinois, qui ont profité du boom économique des récentes décennies pour enrichir leur porte-monnaie mais sans pouvoir trouver l'âme soeur.

Dimanche dernier, un groupe privilégié composé de 21 milliardaires et de 22 femmes, tous célibataires, ont assisté à ce que les médias locaux ont qualifié de soirée la plus chère de l'histoire, les invités devant débourser 100.000 yuans (10.277 euros) par personne pour prendre part à ce bal d'entremetteurs.

Les 21 milliardaires chinois étaient tous membres du Golden Bachelors, une agence matrimoniale de Shanghai qui met en relation des hommes et des femmes à la recherche de l'amour, via notamment l'organisation d'événements et de soirées.

"C'est très difficile pour les milliardaires de rencontrer des femmes qu'ils veulent épouser car ils ont été trop focalisés sur leur carrière au cours des premières étapes de leur vie", explique Xiao Pu, directrice de la communication de Golden Bachelors. "Ils utilisent notre agence pour filtrer les partenaires appropriés en fonction de leur apparence physique, leur personnalité, le niveau d'études, les ressources financières et les antécédents familiaux", a-t-elle ajouté.

Selon le China Daily, les 22 filles célibataires portaient des robes de bal magnifiques. Elles devaient chanter, danser et même faire la cuisine pour l'heureux élu lors d'un concours.

Xiao Pu s'est félicitée de la réussite de l'événement, ajoutant que 80% des couples ayant participé au bal inaugural sont allés le lendemain à des rendez-vous galants organisés par l'agence dans des restaurants et des sites culturels à Pékin.

D'après le classement annuel 2009 publié par Hurun, la Chine compte 130 milliardaires en dollars, soit plus qu'aucun autre pays au monde hormis les Etats-Unis.

Bureau de Pékin, version française Claude Chendjou