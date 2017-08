Un mariage de rêve

TOKYO (Reuters) - Un Japonais a épousé l'héroïne d'un célèbre jeu vidéo avant de l'emmener - ainsi que sa console - en lune de miel.

Le jeune homme, qui se présente sous son pseudonyme en ligne SAL9000, a rencontré Nene Anegasaki grâce à "Love Plus", un jeu de séduction qui consiste à simuler les différentes étapes du parcours amoureux et se déroule dans un lycée.

Il se décrit comme un "otaku", c'est-à-dire un fan de jeux vidéos, d'ordinateurs et de mondes virtuels. "Si plus de gens trouvaient le moyen de s'exprimer de cette façon, je pense que cela rendrait la société un peu plus intéressante", a-t-il expliqué à Reuters Television.

Les amoureux ont convolé il y a quelques semaines et la cérémonie a été retransmise en direct sur le site de partage de vidéos Youtube.

Outre les voeux traditionnels, "pour le meilleur et pour le pire", le serment du jeune marié a précisé que son engagement résisterait même à la sortie d'une nouvelle version ou d'une mise à jour du jeu.

Dans la mesure où le jeu "Love Plus" dispose d'un logiciel de reconnaissance vocale, SAL9000 a expliqué qu'il pouvait en quelque sorte converser avec son épouse, ou encore jouer avec elle à des jeux simples comme "pierre, papier, ciseaux".

Chris Meyers, version française Myriam Rivet