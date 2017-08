Michael Jackson roi du buzz, Tiger Woods en disgrâce

<p>Michael Jackson est la personnalité ayant suscité le plus de commentaires positifs des internautes au cours de l'année, selon le classement établi par Zeta Interactive. /Photo d'archives/

LOS ANGELES (Reuters) - Michael Jackson est la personnalité ayant suscité le plus de commentaires positifs des internautes au cours de l'année, selon le classement établi par Zeta Interactive.

La société américaine de marketing a passé en revue les commentaires publiés sur plus de 100 millions de blogs et de sites internet pour déterminer quelles étaient les stars qui avaient bénéficié du meilleur et du pire buzz en 2009, fournissant ainsi un instantané de l'opinion des internautes.

Le roi de la pop, mort en juin à l'âge de 50 ans, occupe la tête du top 10 des personnalités ayant généré les commentaires les plus élogieux.

Suivent la présentatrice de télévision Oprah Winfrey, la jeune chanteuse de country Taylor Swift, l'acteur Patrick Swayze, décédé en septembre, et la chanteuse Beyonce.

Alors que l'image de Michael Jackson avait été ternie ces dernières années par des scandales, la vague d'émotion qui a entouré sa mort s'est transformée en phénomène sur internet, explique dans un communiqué Al Diguido, P-DG de Zeta Interactive.

Tiger Woods a pour sa part fait son entrée dans le classement des personnes ayant créé un buzz négatif, après avoir reconnu avoir eu des relations extraconjugales.

Sur la dernière marche du podium du buzz "positif" avant que le scandale n'éclate fin novembre, le golfeur pointe en 9e position des vedettes les plus critiquées par les internautes.

Ce classement du buzz négatif est dominé par le chanteur Chris Brown, reconnu coupable de violences à l'encontre de son ancienne compagne la chanteuse Rihanna.

"Cette année illustre le véritable pouvoir des médias sociaux sur l'évolution de l'image d'une célébrité", relève Al Diguido.

Miral Fahmy, version française Myriam Rivet