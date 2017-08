Vente record pour un recueil de poésie d'Edgar Allen Poe

<p>Une édition originale de 1827 de poèmes d'Edgar Allan Poe a été vendue 662.500 dollars (446.400 euros) aux enchères vendredi à New York. Edgar Allan Poe a écrit "Tamerlan et autres poèmes" à 18 ans et avait fait publier ces textes anonymement sous le nom de "Un Bostonien". /Photo prise le 1er décembre 2009/

Finbarr O'Reilly</p>