Deux intrus s'invitent à un dîner à la Maison blanche

<p>Les services secrets américain, chargés de la protection des hautes personnalités politiques, tentent de déterminer comment le couple Salahi, Tareq (à droite) et Michaele (à gauche), est parvenu à s'introduire sans invitation à un dîner officiel mardi donné à la Maison blanche. Selon le Washington Post, Tareq et Michaele Salahi sont des personnalités "people" amatrices de polo et désireuses de se rendre célèbres grâce à la télé-réalité. /Photo prise le 24 novembre 2009/

Jonathan Ernst</p>