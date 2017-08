Twitter pour porter la bonne parole ou prêcher dans le désert ?

SINGAPORE (Reuters) - Vous utilisez le site de microblogging Twitter, vous avez de nombreux abonnés, mais vous vous demandez quelle est votre réelle cote de popularité ou quel est l'impact de vos écrits ? Un outil en ligne vous permet de le mesurer.

Le cabinet de consultants en relations publiques Edelman a lancé récemment le site TweetLevel (www.tweetlevel.com), un outil gratuit de mesure d'impact au sein de la plate-forme communautaire, tant au niveau de l'influence que la fiabilité d'un bloggeur.

L'outil repose sur un algorithme développé par l'agence et qui prend en compte la qualité et la quantité de "tweets" publiés, ces petits messages de type blog composé de 140 caractères maximum. L'utilisateur peut ensuite obtenir une comparaison entre ses propres tweets et ceux de n'importe quel autre microblog auquel il est abonné.

L'internaute obtient une évaluation sous forme de points, sur une note allant jusque 100, dans quatre catégories: combien de personnes écoutent ce que vous dites, combien de personnes vous suivent, quel votre degré de participation active et si les gens vous croient.

Miral Fahmy, version française Patrice Mancino