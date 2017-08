Le gant blanc de Michael Jackson adjugé pour 350.000 dollars

<p>Michael Jackson lors d'un concert en 2001 au Madison Square Garden de New York. Le célèbre gant blanc du "roi de la pop" a trouvé acquéreur samedi pour 350.000 dollars (235.000 euros) et la veste noire qu'il porta pendant sa tournée mondiale de 1989 a atteint quant à elle 225.000 dollars (151.000 euros) au cours d'une vente aux enchères à New York. /Photo prise le 7 septembre 2001/

Pool</p>