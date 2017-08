Précommandes record pour l'album à paraître de Susan Boyle

<p>Le premier album de la chanteuse écossaise Susan Boyle, révélée en avril dernier par son apparition dans la version britannique de "La nouvelle star", a donné lieu aux plus importantes précommandes de l'histoire d'Amazon.com. /Photo prise le 21 avril 2009/

LOS ANGELES (Reuters) - Le premier album de la chanteuse britannique Susan Boyle, révélée en avril dernier, a donné lieu aux plus importantes précommandes de l'histoire d'Amazon.com, annonce la société de vente en ligne.

"I Dreamed a Dream", qui sera lancé le 24 novembre par Sony Music Entertainment, est le premier disque réalisé par la chanteuse écossaise au physique peu "glamour" depuis qu'elle a fait sensation sur internet après son apparition dans "Britain's Got Talent", version britannique de "La nouvelle star", en avril dernier.

Elle y avait chanté la chanson qui a donné son titre à l'album, tirée de la comédie musicale "Les Misérables".

Selon Amazon, l'album de Boyle est non seulement l'objet des plus fortes précommandes de CD aux Etats-Unis mais aussi des plus importantes enregistrées dans le monde en quatorze ans d'histoire de son site internet.

Jill Serjeant, version française Philippe Bas-Rabérin