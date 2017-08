L'élection d'Obama, l'iPhone, Wikipedia, événements stars du web

<p>Le lancement de Wikipedia, l'avènement de l'iPhone et l'élection de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis figurent parmi les 10 moments les plus importants de la vie du web durant la dernière décennie, au regard du palmarès annuel des Webby awards. /Photo d'archives/REUTERS</p>

NEW YORK (Reuters) - Le lancement de Wikipedia, l'avènement de l'iPhone et l'élection de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis figurent parmi les 10 moments les plus importants de la vie du web durant la dernière décennie, au regard du palmarès annuel des Webby awards.

La liste 2009 des Webby awards, décernés chaque année depuis 1996 par l'Académie internationale des sciences et des arts numériques, basée à New York, a également distingué la contestation provoquée par l'élection présidentielle en Iran cette année et la démonstration de l'influence de Twitter et des réseaux sociaux en général dans l'exercice de la démocratie.

Liste complète des Webby awards :

- Craigslist, le site gratuit d'annonces classées, s'émancipe de San Francisco et influe sur l'activité des éditions de journaux papier

- Lancement de Google AdWords en 2000 permettant aux annonceurs de cibler plus précisément leurs éventuels clients

- L'encyclopédie participative en ligne Wikipedia fait ses débuts en 2001 et revendique aujourd'hui plus de 14 millions d'articles dans 271 langues

- La fermeture en 2001 de Napster et l'ouverture des vannes du partage de fichiers

- L'entrée en Bourse de Google en 2004 donne au moteur de recherche les moyens d'agir sur de multiples aspects de la vie de tous les jours

- La démocratisation de la vidéo en ligne en 2006 libère le contenu artisanal et professionnel et influe sur tous les domaines, de la culture populaire à la politique

- Facebook s'ouvre aux non-étudiants et Twitter décolle en 2006

- L'iPhone fait ses débuts en 2007 et les smartphones (téléphones multimedia) passent du statut de produit de luxe à celui d'objet incontournable avec de mini-logiciels pour tous les aspects de la vie

- La campagne présidentielle américaine de 2008, conduite pour la première fois sous l'influence et en fonction d'internet

- Les manifestations de contestation du résultat de l'élection iranienne en juin 2009 soulignent l'importance de Twitter dans l'organisation des rassemblements et dans l'essence de la contestation elle-même.

Belinda Goldsmith, version française Patrice Mancino