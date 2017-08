Roger Moore récompensé pour sa campagne anti-foie gras

<p>Roger Moore a été nommé "Personnalité de l'année 2009" par la branche britannique de l'association de protection des animaux PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) pour sa campagne anti-foie gras. /Photo d'archives/

LONDRES (Reuters) - Roger Moore a été nommé "Personnalité de l'année 2009" par la branche britannique de l'association de protection des animaux PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) pour sa campagne anti-foie gras.

L'ex-James Bond, qui s'est déclaré honoré par cette marque de reconnaissance, a rejoint le groupe de pression il y a trois ans, comme narrateur d'un documentaire sur le traitement des animaux dans le processus de fabrication du foie gras.

Le produit emblématique des fêtes de fin d'année a été banni de Grande-Bretagne, sans pour autant que sa commercialisation y soit interdite, clame PETA.

La vidéo à laquelle l'acteur, aujourd'hui âgé de 82 ans, a prêté sa voix a été visionnée plus de 300.000 fois sur les sites web de PETA.

Roger Moore a également écrit à des parlementaires pour gagner leur soutien, publié des tribunes dans des journaux nationaux et des magazines et lancé l'expression de "torture en boîte" ("torture in a tin").

Mike Collett-White, version française Patrice Mancino