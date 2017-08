Neuf heures et 600 km de route pour acheter son journal

<p>"Je descends acheter le journal", avait dit à sa femme en sortant Eric Steward, un Australien de 81 ans. Après un périple de 600 km entre sa ville de Yass en Nouvelle Galles du Sud et Geelong, dans l'Etat de Victoria, il a expliqué être entré par erreur sur l'autoroute et avoir continué son chemin./Photo d'archives/

CANBERRA (Reuters) - "Je descends acheter le journal", avait dit à sa femme en sortant Eric Steward, un Australien de 81 ans.

Neuf heures de voiture et 600 km plus tard, il s'est résolu à faire une halte, à reconnaître qu'il était perdu, et à tendre son téléphone portable à un policier pour qu'il contacte son épouse.

De retour au bercail, après son périple entre sa ville de Yass en Nouvelle Galles du Sud et Geelong, dans l'Etat de Victoria, il a expliqué être entré par erreur sur l'autoroute et avoir continué son chemin.

"J'ai fait une belle balade en voiture, bien peinard", a-t-il confié.

Version française Pascal Liétout