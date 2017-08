Les parents du faux ballon dérivant plaident coupables aux USA

<p>Richard et Mayumi Heene, les parents qui avaient inventé une histoire de ballon dérivant avec leur petit garçon à son bord ont plaidé coupables vendredi et devraient connaître leur sort judiciaire le 23 décembre. /Photo prise le 13 novembre 2009/

FORT COLLINS, Colorado (Reuters) - Les parents qui avaient inventé une histoire de ballon dérivant avec leur petit garçon à son bord ont plaidé coupables vendredi et devraient connaître leur sort judiciaire le 23 décembre.

L'affaire avait tenu en haleine l'opinion publique et les chaînes de télévision américaines en octobre lorsque Richard et Mayumi Heene avaient alerté la police en affirmant que les amarres retenant le ballon à hélium familial avaient lâché avec, à son bord, leur garçonnet de six ans.

Des hélicoptères de la Garde nationale du Colorado avaient suivi l'engin pendant plusieurs heures avant qu'il ne se pose dans un champ, vide de tout occupant.

La mère avait fini par avouer qu'il s'agissait d'un "coup" médiatique monté de toutes pièces pour faire participer la famille à une émission de télé-réalité. Le petit garçon avait été caché pendant toute l'équipée dans le grenier de la maison.

Le couple, qui a plaidé coupable, a été inculpé vendredi de crime et délit.

Lors de l'audience, le juge a prévenu que les inculpés pourraient être amenés à rembourser le coût de l'opération de secours montée par les autorités.

Selon l'avocat de la défense, le parquet aurait convenu de demander une peine de 60 jours de prison pour la mère et de 90 jours pour le père.

