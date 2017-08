Il fait le clown au volant et percute un véhicule de police

VANCOUVER, Colombie-Britannique (Reuters) - Un homme vêtu en clown a divagué au volant, probablement sous l'emprise de l'alcool, avant de percuter un véhicule de police venu le contrôler dans la région de Vancouver, dans l'ouest du Canada.

L'incident a eu lieu dimanche au petit matin, alors que la police enquêtait dans une affaire de rixe. Le choc frontal s'est produit à petite vitesse (entre 20 et 30 km/h) et on ne déplore pas de blessé.

Le clown au volant, qui est âgé de 29 ans, va être poursuivi pour conduite en état d'ivresse.

Allan Dowd, version française Jean-Loup Fiévet