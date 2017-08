La reine d'Angleterre incognito au théâtre

<p>La reine Elizabeth II s'est glissée à la dernière minute, et incognito croyait-elle, parmi les spectateurs d'une pièce de théâtre jouée dans le West End, à Londres. /Photo prise le 9 octobre/

LONDRES (Reuters) - La reine Elizabeth II a surpris les amateurs de théâtre en se glissant à la dernière minute, et incognito croyait-elle, parmi les spectateurs d'une pièce jouée dans le West End.

Selon la presse, la souveraine et son mari, le duc d'Edimbourg, se sont confondus en excuses pour arriver à leurs sièges au New London Theater.

"La reine et le prince Philip se sont assis au moment où les lumières s'éteignaient, provoquant une belle surprise lorsque l'auditoire s'est aperçu de leur présence", raconte une journaliste de la revue The Lady présente ce soir-là. "Ils se sont excusés du dérangement auprès de leurs voisins, et cela n'a pas posé de problème."

La reine et son époux se rendent souvent incognito au théâtre dans le West End, où ils sont très rarement reconnus, selon un membre du palais cité par le quotidien The Evening Standard. "Cela leur permet de mener une vie un peu plus normale", a-t-il expliqué.

A leur départ, l'assistance a applaudi la reine qui, selon la journaliste, a semblé apprécier la pièce, "War Horse", montée pour la première fois pendant la Première Guerre mondiale.

Paul Casciato, version française Jean-Loup Fiévet