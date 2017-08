Un Allemand traîné à demi nu par un train après s'être déculotté

BERLIN (Reuters) - Après avoir dû quitter un train parce qu'il voyageait sans billet, un Allemand a exhibé son derrière à des employés des chemins de fer mais a été traîné à demi nu sur un quai de gare puis sur les rails, son pantalon s'étant coincé dans une portière alors que le convoi repartait.

Cet étudiant en journalisme de 22 ans, que le personnel avait forcé à descendre en gare de Lauenbrück, dans le nord de l'Allemagne, a réagi en plaquant son postérieur contre une vitre du train, selon un porte-parole de la police de Brême.

"C'est un miracle qu'il n'ait pas été grièvement blessé", a dit le porte-parole. "Ce genre de chose peut être fatal."

Accroché par le pantalon, l'homme a été traîné sur 200 mètres mais a réussi à garder les jambes à l'écart des roues du train. Son calvaire a cessé quand un voyageur a tiré le signal d'alarme. L'intervention de secouristes a suspendu pendant plus d'une heure le trafic ferroviaire entre Brême et Hambourg et retardé 123 trains.

L'homme, qui s'en tire avec des coupures et des bleus, sera inculpé d'interférence dangereuse avec les transports ferroviaires et d'insulte à agents des services ferroviaires. Il pourrait aussi devoir verser des dommages-intérêts substantiels pour les retards qu'il a provoqués, a indiqué la police.

Dave Graham, version française Philippe Bas-Rabérin