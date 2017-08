L'Australie, reine des enchères les plus délirantes ?

<p>La filiale australienne du site d'enchères eBay s'est pliée au jeu du bilan pour ses dix années d'existence, alignant les mises en vente les plus originales tant par leur nature que par leur prix. La queue de cheval du joueur de tennis Pat Rafter a atteint les 2.025 dollars (1.238 euros) en 2001. /Photo d'archives/

SYDNEY (Reuters) - La filiale australienne du site d'enchères eBay s'est pliée au jeu du bilan pour ses dix années d'existence, alignant les mises en vente les plus originales tant par leur nature que par leur prix.

La vie de deux hommes, la queue de cheval d'un joueur de tennis, un grain de céréale ressemblant à E.T. et une chauve-souris figurent parmi le palmarès des mises aux enchères les plus originales, a indiqué vendredi eBay.

Fatso, la chauve-souris devenue la mascotte officieuse des Jeux olympiques de Sydney en 2000 a été cédée pour la modique somme de 84.000 dollars australiens (51.388 euros) tandis la queue de cheval du tennisman Pat Rafter a atteint les 2.025 dollars (1.238 euros) en 2001, les gains ayant été reversés à une organisation caritative.

"Si les 10 dernières années nous ont appris quelque chose, c'est que rien n'est trop gros, trop petit ou trop bizarre pour la légion de fans d'eBay.com.au", se réjouit Sian Gipslis dans un communiqué de la société d'enchères sur internet qui affiche un bilan de 173 millions de mises en ventes.

Le record revient au dernier modèle de voiture Holden Monaro fabriqué, partie à 187.600 dollars australiens (114.768 euros), les enchères ayant été reversées à une fondation de lutte contre la leucémie. Le premier article mis en vente était un amplificateur, vendu 76 dollars (46 euros), rappelle le communiqué.

Le site australien du géant de l'internet a également fait la fortune d'un certain nombre d'internautes, 87 d'entre eux ayant vendu pour plus d'un million de dollars d'articles l'année dernière.

Un résident de Perth a décidé de vendre "toute" son existence après avoir été quitté par sa compagne. Bilan des enchères : 399.300 dollars (244.279 euros) tandis qu'un autre vendait son emploi, ses six meilleures blagues, ses amis et petites amies potentielles pour 7.500 dollars (4.588 euros).

Un grain de céréale présenté comme le portrait de l'extraterrestre de Steven Spielberg, E.T., a été adjugé pour 1.035 dollars (633 euros) en décembre 2004, se souvient la filiale locale d'eBay.

Miral Fahmy, version française Patrice Mancino