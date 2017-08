Tongs pliables pour femmes d'affaires aux pieds martyrisés

CANBERRA (Reuters) - Deux designers australiens ont conçu des tongs pliables pour dames, destinées à tenir sans peine dans un sac à main et donner un peu de répit aux pieds martyrisés par les stilettos.

Les deux hommes prévoient de lancer leur modèle "Flipster" la semaine prochaine, rapporte le quotidien Daily Telegraph de Sydney.

Il aura fallu six mois à Ben Lipschitz et Nick Munitz pour mettre sur pied leur modèle de tongs à semelle en caoutchouc et lanières de soie. Le duo de créatifs a mené une enquête auprès d'un panel de femmes, dans les bars et boîtes de nuit, à partir d'un questionnaire de trois pages.

A l'origine de ces tongs, une ex-petite amie de l'un d'eux qui se plaignait de la torture que ses talons hauts lui infligeaient.

Sarah Norgrove, version française Patrice Mancino