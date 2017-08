Match stoppé après 4 minutes avec une équipe réduite à six

<p>Un match de football en Bulgarie a été interrompu après seulement quatre minutes de jeu et une épidémie de blessures qui a laissé l'une des deux équipes à six sur le terrain, rapportent les médias locaux. /Photo d'archives/

SOFIA (Reuters) - Un match de football en Bulgarie a été interrompu après seulement quatre minutes de jeu et une épidémie de blessures qui a laissé l'une des deux équipes à six sur le terrain, rapportent les médias locaux.

Gigant Belene, club de troisième division, recevait dimanche Chavdar Byala Slatina et avait débuté la partie à huit, arguant de son impossibilité à aligner plus de joueurs en raison du nombre de blessures et de suspensions dont il souffrait.

Deux nouvelles blessures ont forcé l'arbitre à siffler la fin de la rencontre, obéissant au règlement local qui l'impose à partir du moment où il reste moins de sept joueurs dans une équipe.

Le club visiteur est reparti avec une victoire 3-0 pour le match le plus court jamais joué dans les Balkans, selon les statisticiens locaux.

Angel Krasimirov, version française Patrice Mancino