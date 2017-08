Miss Singapour rend sa couronne pour fraude à la carte bancaire

SINGAPOUR (Reuters) - Miss Singapour 2009, impliquée dans une affaire de vol et d'usage frauduleux de cartes bancaires, a été contrainte mardi de rendre sa couronne sous la pression d'une opinion publique indignée.

Ris Low, 19 ans, a décidé de renoncer à son titre et elle ne participera pas à la finale de l'élection de Miss Monde qui doit avoir lieu au mois de décembre en Afrique du Sud.

Selon la presse locale, la jeune femme est accusée d'avoir dérobé l'an passé sept cartes de crédit alors qu'elle travaillait dans un établissement médical et de s'en être servi pour acheter de la lingerie ainsi que d'autres articles dont des bracelets en or et des téléphones.

Le montant de ces dépenses frauduleuses s'élevait à 8.000 dollars singapouriens (environ 3.800 euros).

Neil Chatterjee; version française Pierre Sérisier