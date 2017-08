Adidas et Puma mettent fin à la brouille des frères fondateurs

<p>Les équipementiers sportifs Adidas et Puma ont mis fin à une brouille vieille de 61 ans lors d'un match de football joué lundi à Herzogenaurach, leur ville commune en Allemagne, pour la Journée internationale de la paix. Les frères Adi et Rudolf Dassler possédaient ensemble une usine nommée "Gebrüder Dassler Sportschuhfabrik" mais une brouille conduisit à leur séparation en 1948 et à la division de l'entreprise, Adi baptisant sa firme Adidas tandis que Rudolf nommait la sienne Ruda, avant de la changer par la suite en Puma. /Photo prise le 21 septembre 2009/

Michaela Rehle</p>