Paris Hilton fait son entrée dans un dictionnaire des citations

SYDNEY (Reuters) - Paris Hilton a les honneurs du Dictionnaire Oxford des citations qui fait entrer la jet-setteuse et figure de la mode dans sa nouvelle édition, aux côtés de Confucius, Oscar Wilde ou Stephen Hawking.

Sa contribution ? "Habillez-vous bien où que vous alliez, la vie est trop courte pour que vous vous fondiez dans la masse." ("Dress cute wherever you go, life is too short to blend in.")

"Trop cool d'avoir une citation dans ce dictionnaire", réagit-elle sur son compte Twitter, le site de microblogging.

Le dictionnaire aux 65 ans d'existence ouvre également ses pages à Sarah Palin, ex-candidate du Parti républicain à la vice-présidence des Etats-Unis, pour sa sortie restée célèbre sur "le pitbull avec du rouge à lèvres" ("Quelle est la différence entre une 'hockey mom' et un pitbull ? Le rouge à lèvres.")

L'expression "hockey mom", courante aux Etats-Unis, désigne les mères de famille qui accompagnent leurs enfants aux matches de hockey.

Au total, plus de 20.000 citations nouvelles sont recensées dans la septième édition du dictionnaire. Du président américain Barack Obama, les éditeurs ont retenu cette phrase: "L'arc de l'histoire est long mais il tend vers la justice."

Belinda Goldsmith, version française Henri-Pierre André