Un Toscan remporte le gain record de 147 millions à la loterie

ROME (Reuters) - Un habitant de la petite ville de Bagnone, en Toscane, a remporté samedi plus de 147 millions d'euros à la loterie nationale, soit le gain le plus important jamais enregistré en Europe, rapporte l'agence Ansa.

Cet heureux gagnant est le premier à cocher les six numéros du tirage de la loterie publique SuperEnalotto depuis le 31 janvier.

L'augmentation progressive de la cagnotte depuis cette date avait suscité les convoitises de parieurs de plus en plus nombreux en Italie, mais aussi de touristes venus des pays voisins.

L'agence de presse italienne Ansa a rapporté que le vainqueur, dont le nom n'a pas été révélé, n'avait dépensé que deux euros pour son ticket.

Le SuperEnalotto a offert un peu d'air aux finances de l'Italie, qui subissent une forte diminution des recettes fiscales du fait de la récession économique.

Le Trésor italien devrait conserver environ la moitié des plus de deux milliards d'euros dépensés par les joueurs depuis janvier. Le reste des mises permet de payer les gagnants et de rémunérer les revendeurs de tickets et l'organisateur de la loterie.

Stephen Jewkes et Daniel Flynn, version française Grégory Blachier