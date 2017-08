Les Suisses, le glacier, l'environnement et le pape

<p>Le glacier d'Aletsch, le plus important d'Europe. Alors que leurs ancêtres ont prié Dieu pendant plus de deux siècles pour qu'il freine l'extension menaçante de ce glacier, les habitants de Fieschertal et de Fiesch, dans les Alpes suisses ont décidé de demander audience au pape Benoît XVI pour qu'il leur permette d'inverser l'intention de leurs prières, en raison du recul du glacier provoqué par le réchauffement climatique. /Photo d'archives/

Stefan Wermuth</p>