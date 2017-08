Le Britannique qui voulait distribuer son magot en Espagne

MADRID (Reuters) - Un ressortissant britannique en état d'ivresse a voulu se délivrer d'un héritage en le distribuant à des étrangers dans un aéroport espagnol, rapporte mercredi l'agence de presse espagnole EFE.

Cet homme de 59 ans, non identifié et accoutré comme un clochard, s'est mis à distribuer en riant des chèques de voyage et des billets dont le montant atteignait 52.000 euros, à l'aéroport de Palma de Majorque, aux îles Baléares, jusqu'à ce que la police l'en empêche, indique EFE.

L'inconnu, qui venait apparemment de recevoir l'argent d'un héritage, arrivait de Manchester. La police l'a renvoyé illico par avion en Grande-Bretagne.

Jason Webb, version française Philippe Bas-Rabérin