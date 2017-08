Un déjeuner pour 1,68 million de dollars

NEW YORK (Reuters) - La vente caritative annuelle d'un déjeuner avec l'investisseur milliardaire Warren Buffett a rapporté 1,68 million de dollars, selon le site de ventes aux enchères eBay, l'organisateur de cette vente qui s'est achevée vendredi.

L'offre qui a remporté les enchères, organisées pour la dixième fois, est inférieure au montant record de 2,11 millions de dollars l'an dernier, qui avait déboursé par un investisseur basé à Hong Kong Zhao Danyang.

L'identité de celui qui a remporté la mise n'a pas pu être établie dans l'immédiat. Personne n'était disponible ni chez eBay ni du côté de Warren Buffett pour commenter l'opération.

Le prix d'appel était de 25.000 dollars.

Comme les années précédentes, le vainqueur et sept de ses amis au maximum se voient offrir un déjeuner avec le détenteur de la deuxième fortune mondiale à la rôtisserie new-yorkaise Smith & Wollensky.

Le produit des enchères revient à la Fondation Glide, institution à but non lucratif de San Francisco qui fournit logements, formations professionnelles, soins médicaux et repas aux personnes démunies.

Yinka Adegoke et Jonathan Stempel, version française Philippe Bas-Rabérin et Benoît Van Overstraeten