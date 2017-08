Les biens d'un millionnaire britannique comme prix d'une loterie

<p>Décidé à changer de vie, un millionnaire britannique organise un jeu dont le gagnant héritera de sa luxueuse maison dans le Kent, de sa voiture de sport et de son bateau, ou recevra s'il le préfère la somme d'un million de livres. /Photo d'archives/

LONDRES (Reuters) - Décidé à changer de vie, un millionnaire britannique organise un jeu dont le gagnant héritera de sa luxueuse maison dans le Kent, de sa voiture de sport et de son bateau, ou recevra s'il le préfère la somme d'un million de livres.

La valeur totale des biens mis en jeu est estimée à un million et demi de livres (1,760 million d'euros).

Andrew Paul, banquier londonien de 38 ans, fait payer 20 livres chaque tentative de gagner ces biens, mais six essais ne sont facturés que 60 livres.

Récemment divorcé, il dit vouloir donner à quelqu'un d'autre la chance de mener une vie de rêve.

Son site www.winanewlife.com propose de tenter de placer une balle de golf sur une photographie montrant le banquier maniant son club. La personne qui aura placé la balle dans la bonne position, ou le plus près de cette position avant la fin du jeu, le 19 août, aura gagné.

Andrew Paul a expliqué au Telegraph que les sommes récoltées devraient lui permettre de commencer une nouvelle vie.

Le règlement stipule qu'il ne sera pas vendu plus de 200.000 billets, ce qui permettrait de réunir au maximum quatre millions de livres.

Au cas où moins de 150.000 billets seraient vendus, Andrew Paul se réserve le droit de garder la villa, la voiture et le bateau et le vainqueur ne recevrait qu'une somme comprise entre 10.000 et un million de livres.

Josie Cox, version française Nicole Dupont