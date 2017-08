35% des responsables informatiques espionnent leurs collègues

HELSINKI (Reuters) - Plus d'un tiers des responsables informatiques des entreprises utilisent leurs mots de passe privilégiés pour accéder à des informations confidentielles comme les salaires de leurs collègues ou les procès-verbaux des conseils d'administration, selon une étude d'une société de sécurité informatique.

Cyber-Ark a interrogé plus de 400 administrateurs techniques aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Quelque 35% d'entre eux ont admis fouiner dans les affaires de leurs collègues et 74% ont reconnu avoir accès à des informations ne relevant pas de leurs responsabilités.

Dans l'étude similaire réalisée il y a un an par Cyber-Ark auprès de 300 responsables, 33% d'entre eux disaient fouiller et 47% avoir les moyens d'outrepasser leur rôle.

"La recherche d'informations sensibles ne diminue pas", commente Udi Mokady, directeur général de Cyber-Ark dans un communiqué. Informations des ressources humaines, fichiers des clients, projets de fusions & acquisitions, liste des licenciements sont les données les plus prisées par ces responsables indiscrets. Le marketing arrive à la dernière place de leurs préférences.

