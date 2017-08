Nouveau record de lancer de savate aux Olympiades du Potager

PETIT-MARS, Loire-Atlantique (Reuters) - Un nouveau record de lancer de savate a été établi près de Nantes à Petit-Mars (Loire-Atlantique), où se sont tenues les quatrièmes "Olympiades du Potager" sans aucun contrôle antidopage.

Cédric Jeanmaire a projeté dimanche le sabot en plastique qu'il avait au pied à 26,25 mètres, sans élan, effaçant des tablettes le précédent record de 26,10 mètres établi lors de la précédente édition en 2007.

"Il faut savoir jouer avec le vent, et faire un peu de cyclisme pour avoir de la puissance dans le mollet", a sobrement commenté après sa performance ce musicien de 24 ans, qui se décrit désormais comme "le Usain Bolt du lancer de savate" en référence au champion olympique d'athlétisme.

Les Olympiades du Potager ont réuni dans un champ 82 concurrents des environs âgés de 3 à 70 ans, autour de douze disciplines iconoclastes (pulvérisation de purin d'ortie, tri de pommes de terre, enroulage-déroulage de tuyau d'arrosage).

Grande favorite de la compétition, Marie-Thérèse Masson n'a conservé qu'un seul de ses quatre titres obtenus en 2007, celui du montage-démontage de serre.

"Il y avait meilleur que moi aujourd'hui", a reconnu, fair play, cette aide-soignante de 50 ans, qui est repartie néanmoins comme tous les vainqueurs avec un sac de terreau et un bon d'achat dans une jardinerie.

"Le potager est une activité de plus en plus répandue, et nous voulons voguer sur ce retour à la terre", explique Laurent Lebot, l'un des organisateurs des "Olympiades du Potager".

"Cela nous permet aussi de réclamer l'abrogation d'une loi de juin 2006, qui a interdit l'utilisation de produits phytosanitaires naturels comme le purin d'ortie sous la pression de l'industrie de la chimie."

Guillaume Frouin, édité par Yves Clarisse