Une "enfant sauvage" découverte dans une ville de Sibérie

MOSCOU (Reuters) - Une fillette russe de cinq ans, qui n'a apparemment vécu qu'avec des chiens et des chats depuis sa naissance, a été découverte dans un appartement de Tchita, dans l'est de la Sibérie, annonce mercredi la police.

"Pendant cinq ans, elle a été 'élevée' par des chiens et des chats et n'est jamais sortie de l'appartement", a précisé la police de cette ville à 6.000 km à l'est de Moscou.

La fillette, prisonnière dans l'appartement de ses grands-parents, était en haillons. Elle ne parle pas, mais aboie, et se comporte comme un chien, sautant sur les gens qui l'approchent. A cinq ans, elle paraît en avoir seulement deux.

L'appartement où elle a été découverte n'avait ni chauffage, ni eau courante.

Elle a été confiée à un orphelinat, où des psychologues s'occupent d'elle.

Sa mère était interrogée mercredi par la police mais son père n'a pas été retrouvé.

Guy Faulconbridge, version française Guy Kerivel