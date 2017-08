Un pilote arrêté pour ivresse avant un décollage à Heathrow

LONDRES (Reuters) - Un pilote de 57 ans a été arrêté à l'aéroport londonien d'Heathrow alors qu'il s'apprêtait à prendre les commandes d'un vol American Airlines pour Chicago, après avoir échoué à un contrôle d'alcoolémie.

Une porte-parole de la compagnie a annoncé que le pilote avait été arrêté juste avant l'embarquement.

Ce sont des employés de la sécurité de l'aéroport qui, inquiets, ont appelé la police, laquelle a procédé à un contrôle.

Dans un communiqué, American Airlines a rappelé que son premier souci était "la sécurité et le confort de (ses) passagers et équipages" et qu'elle avait des "règles strictes" concernant l'abus d'alcool.

Le pilote mis en cause, dont l'identité n'a pas été divulguée, doit comparaître en juillet dans un commissariat britannique.

Stefano Ambrogi, version française Gregory Schwartz