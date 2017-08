La Poste édite dix timbres aux effluves chocolatés

Claude Canellas

BOULAZAC, Dordogne (Reuters) - Envoyer ou recevoir une lettre postée en France sera un délice pour l'odorat.

La Poste édite en effet des timbres aux effluves de chocolat à l'occasion du 400e anniversaire de l'arrivée des premières fèves sur le port de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).

Le bloc de dix timbres odorants en forme de carrés de chocolat sera présenté simultanément à Bayonne à l'occasion des "Journées du chocolat" et à Paris les 23 et 24 mai, dates de la vente anticipée d'un timbre portant la mention "Premier jour", très prisé des philatélistes.

A partir du lundi 25 mai, le bloc sera en vente au tarif de 5,60 euros dans tous les bureaux de poste.

"Je suis très fier de réaliser ce genre de timbres. D'abord parce que ce 400e anniversaire est un grand moment pour Bayonne. Et comme je suis de nature gourmande et que ce timbre est beau, on a envie d'en manger", plaisante François Héry, le directeur industriel de Phil@Poste, l'imprimerie des timbres postaux et fiscaux située à Boulazac, près de Périgueux en Dordogne.

La Poste édite depuis une dizaine d'années des timbres parfumés au café et à la vanille pour les Antilles et les territoires d'Outre-mer avec un tirage modeste, de l'ordre de 300.000 blocs de timbres identiques. Il s'agit cette fois de 2,5 millions de blocs comportant dix timbres différents.

"Il a fallu être innovant. Jusque-là on utilisait un procédé traditionnel avec un vernis dans lequel on mettait une sorte de microbulle contenant le parfum mais qui avait le défaut de s'estomper au bout de deux à six mois", explique François Héry.

LE CHOCOLAT ARRIVE À BAYONNE EN 1609

Les équipes de recherche et développement ont trouvé le moyen d'obtenir un résultat plus performant via l'héliogravure.

"On utilise une encre contenant 300.000 microcapsules par cm2. Il faut frotter le timbre pour dégager les parfums. Avec ce procédé, on joue sur trois sens : la vue, car le timbre est beau, l'odorat et le toucher", souligne le directeur de l'imprimerie.

Les timbres racontent l'histoire du chocolat en représentant pour l'un la fève de cacao, pour un autre une tablette croquée par un enfant, la cour du Roi Charles Quint à l'Alhambra de Grenade ou encore l'introduction du chocolat à Bayonne en 1609.

Issu de la fève produite par les cacaoyers originaires d'Amérique centrale et des forêts d'Amazonie, le cacao fut importé en Europe par Hernan Cortés après les invasions espagnoles au XVIe siècle.

La France le découvrira à son tour avec l'arrivée des marchands juifs chassés d'Espagne par l'Inquisition.

Longtemps réservé à la cour royale et aux plus riches, sauf à Bayonne où il est plus populaire, le chocolat attendra le début du XIXe siècle pour devenir une industrie spécialisée qui va le rendre plus accessible à tous.

Edité par Yves Clarisse