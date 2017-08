Des timbres à l'effigie des "Simpsons"

LOS ANGELES (Reuters) - Les services postaux des Etats-Unis ont dévoilé jeudi une série de timbres à l'effigie des "Simpsons", la famille la plus aimée de la télévision américaine, qui célèbre cette année son vingtième anniversaire.

"The Simpsons" devient la première série télévisée à obtenir cet honneur alors qu'elle est encore diffusée.

La série de vignettes comporte cinq timbres aux effigies d'Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie Simpson, héros nés sous le crayon de Matt Groening et apparus pour la première sur les écrans américains en décembre 1989.

"Nous sommes émus que le Service postal nous ait sélectionnés plutôt que de faire le choix facile de quelqu'un qui a rendu service à la société", a déclaré James L. Brooks, producteur exécutif de la série d'animation.

"The Simpsons" offre un tableau caustique de l'Amérique à travers l'exemple de cette famille où se côtoient un père paresseux et amateurs de bières et de donuts, une mère aimante, un fils turbulent et des filles surdouées.

Saluée par 24 Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine, la série connaît une longévité sans précédent pour une comédie et la chaîne Fox a déjà signé un accord pour deux saisons supplémentaires.

Jill Serjeant, version française Grégory Blachier