Un Britannique décroche le "meilleur métier du monde"

<p>Ben Southall, un Britannique de 34 ans, a décroché le "meilleur métier du monde", garder six mois durant une île tropicale d'Australie pour un salaire équivalent à 110.000 dollars (83.000 euros environ). /Photo prise le 6 mai 2009/

CANBERRA (Reuters) - Un trentenaire britannique travaillant dans le secteur caritatif a décroché le "meilleur métier du monde", garder six mois durant une île tropicale d'Australie pour un salaire équivalent à 110.000 dollars (83.000 euros environ).

Ben Southall, 34 ans, était l'un des 34.684 candidats de 200 pays ayant répondu à cette offre d'emploi. Seize d'entre d'eux avaient été pré-sélectionnés.

L'Etat australien du Queensland, à l'origine de cette initiative, a pour sa part largement gagné son pari: promouvoir le tourisme.

"C'est probablement la première fois qu'une campagne publicitaire touche une audience pareille avec un budget aussi restreint", note Tim Burrowes, spécialiste australien du marketing et directeur du site d'observation des médias et du marketing Mumbrella.

Southall, qui s'est spécialisé dans le financement du secteur caritatif, va à présent explorer les îles de la Grande barrière pendant un semestre et informer régulièrement le monde via un blog, un journal photo, un journal vidéo et des interviews.

La recherche du "Meilleur job du monde" avait commencé en janvier. L'annonce s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux du Web, comme Facebook, et les sites de partage de vidéos, comme YouTube.

Belinda Goldsmith, version française Henri-Pierre André