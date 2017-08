L'Irlande publie un "Guide de Survie en temps de récession"

<p>Dans le quartier des affaires de Dublin. Alors que l'Irlande est touchée de plein fouet par la crise économique, l'autorité irlandaise de régulation financière a publié sur internet un "Guide de Survie en temps de récession", afin d'économiser jusqu'à 3.000 euros par an en observant quelques règles simples comme acheter moins de magazines ou souscrire une assurance moins chère. /Photo d'archives/

DUBLIN (Reuters) - L'Irlande, touchée de plein fouet par la crise économique, publie sur internet un "Guide de Survie en temps de récession".

L'autorité irlandaise de régulation financière promet ainsi à ses citoyens confrontés à l'éclatement de la bulle immobilière et à une récession record qu'ils pourraient économiser jusqu'à 3.000 euros par an en observant quelques règles simples comme acheter moins de magazines et souscrire une assurance moins chère.

"Diminuez les petits luxes du quotidien", "Ne vous endettez pas plus que de raison", peut-on lire sur le portail www.itsyourmoney.ie. Ce dernier conseil pourrait en faire tiquer quelques-uns: le régulateur est fortement critiqué pour ne pas avoir freiné l'octroi de prêts déraisonnables quand l'économie irlandaise était en bonne santé.

L'ex-Tigre celtique est entré en récession l'année dernière. Selon les prévisions, le déficit public pourrait atteindre plus de 10% du PIB et l'économie se contracter de 8% cette année.

Andras Gergely, version française Mathilde Gardin