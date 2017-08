Un quartier de Ljubljana bouclé à cause d'un ours en vadrouille

<p>Policiers à la recherche d'un ours brun sauvage, dans le parc de Tivoli à Ljubljana. La police a bouclé un quartier de la capitale slovène pour tenter de retrouver le plantigrade. /Photo prise le 16 avril 2009/

LJUBLJANA (Reuters) - La police a bouclé un quartier de Ljubljana pour tenter de retrouver un ours brun sauvage, le premier spécimen aperçu dans la capitale slovène depuis plusieurs décennies.

L'animal a été vu sur la colline de Roznik, située à environ 1,5 km du centre-ville et très prisée des amateurs de jogging et des promeneurs, a déclaré à Reuters Tone Lesnik, porte-parole du Service national des Forêts.

"La police a condamné les accès à la colline et cinq personnes cherchent l'ours, dont on estime qu'il est âgé de deux ans", a-t-il expliqué. Dès qu'il sera retrouvé, le plantigrade sera placé sous tranquillisant et ramené dans son habitat naturel.

"Il est surprenant qu'il ait réussi à atteindre Ljubljana sans être percuté par une voiture", a poursuivi Lesnik, indiquant que l'ours provenait sans doute des forêts de l'ouest de la capitale.

La Slovénie compte entre 430 et 490 ours bruns en liberté. Le sud du pays, très boisé, abrite la plus importante densité de cette espèce en Europe.

Marja Novak, version française Jean Décotte