New York-Boston à poings fermés dans la soute

<p>Un bagagiste a fait le trajet de New York à Boston endormi dans la soute d'un avion de la compagnie JetBlue, mais il est arrivé sain et sauf et n'a été accusé d'aucun délit. /Photo d'archives/

NEW YORK (Reuters) - Un bagagiste a fait le trajet de New York à Boston endormi dans la soute d'un avion de la compagnie JetBlue, mais il est arrivé sain et sauf et n'a été accusé d'aucun délit, rapporte la police.

L'homme, âgé de 21 ans, a été découvert assoupi dans la soute à bagages quand l'appareil s'est posé samedi à l'aéroport de Boston-Logan, a indiqué la police du Massachusetts sans plus de précision. JetBlue a dit enquêter sur l'incident.

Daniel Trotta, version française Philippe Bas-Rabérin