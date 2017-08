Du fromage frais très distingué

LONDRES (Reuters) - Le prix 2008 du titre de livre le plus insolite a été décerné à "Prévision mondiale 2009-2014 pour les paquets de 60 milligrammes de fromage frais" (The 2009-2014 World Outlook for 60-milligram Containers of Fromage Frais).

L'oeuvre de Philip M. Parker a battu des livres comme "La Métaphysique du Babouin" (Baboon Metaphysics) et "Se déshabiller et tricoter avec style" (Strip and Knit with Style) lors du concours annuel organisé par le magazine britannique The Bookseller.

Sur le site de vente en ligne Amazon.com, l'étude économique de 190 pages de Parker coûte la modique somme de 795 dollars.

Le livre est arrivé premier avec 32% des 5.034 votes enregistrés sur theBookseller.com, devant "Techniques pour surveiller la corrosion", qui partait favori. "La Métaphysique du Babouin" s'est classé deuxième avec 22% des votes.

Le prix a été inventé en 1978 au salon du livre de Francfort.

Catherine Bosley, version française Mathilde Gardin