Pour l'Unicef, Bruxelles fait la queue aux toilettes

BRUXELLES (Reuters) - Sept-cent-cinquante-six bénévoles ont établi dimanche dans le centre de Bruxelles le record du monde de la plus longue file d'attente aux toilettes, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau sous l'égide de l'Unicef.

La performance, homologuée par un huissier, sera inscrite dans le Livre Guinness des records, a indiqué Benoît Melebeck, porte-parole du Fonds des Nations unies pour l'enfance.

Des copies de latrines utilisées par l'Unicef dans les pays du tiers monde avaient été spécialement installées sur la place d'Espagne.

L'événement avait pour but de sensibiliser le public au problème de l'eau, dont l'importance de l'assainissement et de l'éducation à l'hygiène, et de recueillir des fonds pour acheter des pompes, des puits et des latrines supplémentaires pour les enfants des pays les plus déshérités.

"Cinq mille enfants meurent quotidiennement par manque d'eau potable et d'hygiène, soit un enfant toutes les 20 secondes", a souligné à cette occasion le responsable de l'Unicef.

Jan Strupczewski, version française Jean-Loup Fiévet