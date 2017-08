Un modèle de robot

TOKYO (Reuters) - De l'allure, 43 kg pour 1m58 : l'attraction des défilés de mode à Tokyo, qui commencent le 23 mars prochain, sera un robot humanoïde.

Le HRP-4C de la société Cybernetic a été soumis à un régime sévère, perdant 15 kg par rapport à un modèle précédent. "Elle" promènera sur les podiums un physique décrit par son concepteur comme typiquement japonais et inspiré des mangas, pour sa chevelure et ses yeux, a expliqué Masayoshi Kataoka, de l'Institut national de sciences et techniques industrielles avancées.

Alimentés par des batteries, des moteurs contrôlent sa motricité et son visage, capable de rendre une palette d'expressions, sur une ossature noire et argentée, digne d'un guerrier.

Le modèle, d'un coût estimé à deux millions de dollars, n'est pas encore destiné à être commercialisé mais n'est en tout cas pas appelé à faire des travaux ménagers, ont souligné ses créateurs, dans un pays où travaillent près de la moitié des quelque 800.000 robots industriels en service dans le monde.

Bureau de Tokyo, version française Patrice Mancino