Vous êtes blogueur ? Devenez pilote de ligne

SINGAPOUR (Reuters) - Vous rêvez de tenir le manche mais n'avez jamais mis les pieds dans un cockpit ? Pas de problème, la compagnie malaisienne AirAsia lance un appel à candidature sur internet pour recruter ses futurs pilotes.

S'inspirant d'un récent concours pour devenir gardien d'île tropicale en Australie, la compagnie aérienne demande aux aspirants commandants de bord de défendre leur candidature sur un blog. Aucune expérience en pilotage n'est demandée.

"Alors comme ça VOUS voulez devenir pilote ? C'est simple. Comment faire ? Tenir un blog. Comment, c'est tout ? Oui, vous avez bien lu. Tenir un blog", écrit AirAsia sur son site officiel (here).

Dix finalistes seront choisis pour participer aux épreuves préliminaires de recrutement de la compagnie, dont une journée avec les pilotes de l'AirAsia Academy.

Les blogueurs doivent avoir de 18 à 28 ans, parler couramment anglais et malaisien et jouir d'une bonne condition mentale et physique, avec notamment une bonne vue. Le concours est ouvert du 1er avril au 15 mai.

Miral Fahmy, version française Jean Décotte