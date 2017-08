Devenir un Beatles à la portée de tous, ou presque, en septembre

par Paul Thomasch

NEW YORK (Reuters) - Les fans des Beatles qui ont toujours voulu chanter ou jouer avec leur groupe préféré pourront enfin réaliser leur rêve à partir du 9 septembre, date de sortie du très attendu jeu vidéo "The Beatles : Rock Band".

Apple Corps, l'entreprise administrant les droits du groupe, et la chaîne MTV Networks, détenue par Viacom, ont dévoilé jeudi la date de commercialisation et le prix du jeu, 59,99 dollars. Pour 99,99 dollars supplémentaires, il sera possible de se procurer des répliques des instruments qu'utilisaient John, Paul, George et Ringo.

Le jeu vidéo sera mis en vente simultanément en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, et en Nouvelle-Zélande le 9/09/09, date choisie en hommage à la signification qu'avait le chiffre 9 pour le groupe.

Le jeu "permettra aux fans de prendre la guitare, la basse, le micro ou la batterie et de faire l'expérience de l'extraordinaire catalogue musical des Beatles sous la forme d'un scénario qui fera voyager les joueurs dans l'histoire du groupe et l'héritage laissé par leur carrière légendaire", indiquent les deux entreprises dans un communiqué.

"The Beatles: Rock Band" sera compatible avec les consoles Xbox 360 Microsoft, Playstation 3 de Sony et Wii de Nintendo. Les instruments existant pour "Rock Band" pourront être utilisés pour y jouer.

Depuis une première annonce en octobre dernier, peu de détails avaient filtré sur le jeu lui-même et de nombreux aspects n'ont toujours pas été dévoilés, comme par exemple les chansons qui seront proposées à l'interprétation.

Mais à sa sortie le jeu représentera le premier pas du groupe dans l'univers numérique.

En effet, les titres des Beatles ne sont par exemple toujours pas sur le kiosque iTunes d'Apple, les membres encore vivants du groupe et leurs représentants légaux gardant un contrôle très stricts de la diffusion de leur musique.

De nombreux groupes de référence, tels que les Rolling Stones ou AC/DC, autorisent déjà la vente dématérialisée de leurs musiques et ont déjà accordé des licences au jeu "Rock Band" ou à son concurrent "Guitar Hero", d'Activision Blizzard.

Les Beatles ont vendu plus de 600 millions d'albums dans le monde.

Version française Patrice Mancino