Un petit Taiwanais gagne un lot de rêve

TAIPEH (Reuters) - Un petit Taiwanais de quatre ans a gagné le droit de bénéficier de l'usage exclusif pendant cinq mois d'une petite île déserte tropicale paradisiaque.

Yeh Chien-wei est le gagnant du tirage de la loterie nationale, effectué jeudi et qui proposait ce lot exceptionnel afin d'attirer les joueurs.

Entre mai et septembre, le garçon et sept membres de sa famille auront le loisir de se rendre à cinq reprises sur cette île aux plages de sable blanc et aux eaux couleur turquoise pour des séjours n'excédant jamais trois jours.

Le comté de Penghu, qui regroupe un archipel de 64 îles au large de Taiwan, prendra à sa charge les besoins de l'enfant lors de ses séjours.

L'île bénéficie d'une petite maison équipée de l'eau courante et de l'électricité. Le garçonnet, interrogé par la presse locale, a dit vouloir jouer dans la mer.

Ralph Jennings, version française Pierre Sérisier