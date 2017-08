La Floride tente de repousser les crocodiles avec des aimants

par Jane Sutton

MIAMI (Reuters) - Les responsables de réserves naturelles de Floride ont lancé une expérience sur les crocodiles destinée à empêcher leur retour dans les zones résidentielles en leur posant temporairement des aimants au niveau de la tête.

Des chercheurs mexicains du musée mexicain du Crocodile au Chiapas avaient déclaré dans une revue de biologie qu'ils avaient plus ou moins réussi à déplacer une vingtaine de reptiles depuis 2004 grâce à cette méthode.

La commission de préservation des ressources aquatiques et de la vie sauvage de Floride, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, a décidé de tenter l'expérience, a expliqué mardi son coordinateur Lindsey Hord.

Les crocodiles sont très liés à la notion de territorialité et quand l'homme intervient pour les déloger des zones urbains vers de nouveaux habitats sauvages, ils reviennent souvent à l'endroit d'où ils ont été capturés, n'hésitant pas à parcourir plus de 16km par semaine pour ce faire.

Les scientifiques estiment qu'ils se repèrent grâce aux champs magnétiques terrestres, et que l'apposition d'aimants de chaque côté de leur tête tend à les désorienter.

"C'est temporaire", explique Hord. "Nous leur posons des aimants quand on les capture et comme ils ne savent où nous les emmenons, ils sont perdus, en espérant qu'ils restent là où on les place."

ESPECE EN VOIE DE DISPARITION

L'équipe de Hord a fait un test sur deux crocodiles depuis le début de l'expérience en janvier, en leur posant de "vieux aimants classiques de laboratoire". L'un s'est fait écraser par une voiture et l'autre n'est toujours pas revenu au lieu initial, a-t-elle ajouté.

Autrefois classés comme espèce en voie de disparition, les crocodiles américains se sont multipliés, leur nombre atteignant presque les 2.000 sur les côtes du sud de la Floride, leur seul habitat sur la partie continentale des Etats-Unis.

Les contacts avec l'homme en sont accrus, surtout lorsque les jardins des habitations côtoient les canaux de Miami et des Keys.

Les crocodiles sont toujours une espèce protégée. Les gardiens de réserve hésitent donc à les transporter dans des zones où ils pourraient entrer en conflit territorial avec d'autres crocodiles, souligne le coordinateur.

Contrairement aux alligators, qui sont beaucoup plus nombreux, chaque crocodile est considéré comme important pour la préservation de l'espèce.

"Ces crocodiles sont uniques et sont des créatures précieuses, et nous nous sentons la responsabilité de vivre avec ces animaux autant que possible."

De nombreux résidents effrayés ne partagent pas cette opinion, bien que les crocodiles soient des créatures timides, admet Hord.

La plupart des crocodiles de Floride sont répertoriés dès la naissance afin que les biologistes puissent facilement les reconnaître, explique-t-il.

Un crocodile qui revient deux fois sur les lieux de sa capture est placé en captivité ou installé dans un zoo, chose que les biologistes espèrent éviter si l'expérience en cours fonctionne.