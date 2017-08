Un Algérien doté d'un appétit prodigieux vise le Guinness Book

<p>Un Algérien de 25 ans, qui affirme manger des ampoules, des bougies, de la sciure, des clous et avaler plus de 1.000 oeufs à la coque d'affilée, meurt d'envie de rentrer dans le Guinness des Records et de faire la fierté de ses compatriotes. /Photo prise le 12 février 2009/

ALGER (Reuters) - Un Algérien de 25 ans, qui affirme manger des ampoules, des bougies, de la sciure, des clous et avaler plus de 1.000 oeufs à la coque d'affilée, meurt d'envie de rentrer dans le Guinness des Records et de faire la fierté de ses compatriotes.

Salim Haini, alias El Akoul (le Mangeur), a pris conscience de son talent il y a huit ans au moment du Ramadan, période de jeûne et de prière de la communauté musulmane.

Il s'est rendu compte que la quantité de nourriture ingérée après le coucher du soleil ne suffisait pas à satisfaire son appétit, qui depuis, n'a cessé d'augmenter.

"J'ai bu deux barils d'huile d'olive d'un seul trait, 40 pains, 75 bols de chorba (soupe algérienne)", a-t-il raconté à Reuters. "Il m'est arrivé une fois de manger la totalité d'un agneau rôti pesant 35 kilos", a-t-il ajouté.

Ses amis et ses proches l'ont encouragé à utiliser son don et à participer à des compétitions.

"Je suis actuellement champion dans 30 wilayas (provinces) à travers le pays. Si Dieu le veut, les autorités m'aideront à partir à l'étranger et à devenir le premier Arabe à manger de cette façon dans le Guinness Book des records."

"Ce serait un véritable honneur pour moi, pour le peuple algérien et pour tous les pays arabes. Le Livre des records n'est pas réservé aux étrangers. Tout le monde peut y accéder", a-t-il dit.

La compétition sera dure. Le record du monde du "repas le plus bizarre" est détenu à l'heure actuelle par le Français Michel Lotito. Surnommé "Monsieur Mangetout", cet homme a au total mangé 128 vélos, 15 chariots de supermarché, six chandeliers, deux lits et une paire de skis", sans déplorer aucun effet secondaire, selon lui.

Abdelaziz Boumzar, version française Marine Pennetier