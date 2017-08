À 9 ans, il développe des applications pour l'iPhone

SINGAPOUR (Reuters) - Au papier que ses camarades griffonnent, Lim Ding Wen préfère l'écran de son iPhone, le téléphone d'Apple pour lequel ce Singapourien de 9 ans crée des applications.

La dernière en date a été téléchargée plus de 4.000 fois en deux semaines à partir d'iTunes, selon un article du New Paper jeudi. "Doodle Kids" permet de dessiner avec ses doigts en effleurant l'écran de l'iPhone et de tout effacer en secouant le téléphone.

"J'ai créé ce programme pour mes petites soeurs, qui adorent dessiner", a expliqué Lim, qui a deux soeurs de 3 et 5 ans. Le jeune prodige, qui pianote sur des ordinateurs depuis l'âge de deux ans, maîtrise six langages de programmations et a déjà mis au point une vingtaine d'applications.

"Tous les soirs, nous regardons les statistiques qu'iTunes nous envoie pour savoir qui a le plus de téléchargements à son actif", a expliqué le père de Lim, qui partage la même passion que son fils.

Melanie Lee, version française Mathilde Gardin