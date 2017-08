En Indonésie, le sosie de Barack Obama fait de la publicité

DJAKARTA (Reuters) - Le photographe indonésien Ilham Anas n'assistera pas à la cérémonie d'investiture de Barack Obama mardi. Il jouera le sosie du président élu américain sur une chaîne de télévision indonésienne.

Car c'est son métier désormais. Agé de 34 ans, Anas ressemble, sous certains angles, au prochain chef de la Maison blanche, ce qui lui a assuré une notoriété éclair.

L'intérêt de l'Indonésie pour le parcours de l'ancien sénateur de l'Illinois s'explique par le fait que la mère du président élu, Ann Dunham, a épousé un Indonésien, Lolo Soetoro, après son divorce avec le père kényan de Barack Obama.

"Quand Obama a été élu, mes collègues ont voulu plaisanter et m'ont fait porter un costume, une cravate et m'ont pris en photo posant comme Obama", explique Anas.

"Les photos se sont répandues très vite sur internet. C'était phénoménal. J'ai été alors contacté par des chaînes de télévision et une agence publicitaire."

Anas, né à Bandung, sur l'île de Java, s'estime heureux de ressembler à Obama. "Je n'aurais jamais pensé devenir la star d'un spot publicitaire. C'est ce qui s'est produit. J'ai beaucoup de chance.

"Un jour, j'étais dans un aéroport en Malaisie et un homme s'est approché de moi en me demandant si j'étais Obama. J'ai été très surpris quand il m'a demandé d'être pris en photo avec lui et m'a offert un repas."

Karima Anjani, Lenita Sulthani, version française Jean-Stéphane Brosse