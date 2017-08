Chinoise, 107 ans, recherche son premier mari

PEKIN (Reuters) - Une Chinoise de 107 ans, qui craignait de se marier lorsqu'elle était jeune, a décidé de franchir le pas et de se chercher un premier mari. Elle espère épouser un autre centenaire, afin d'avoir un sujet de conversation tout trouvé avec son conjoint.

"J'ai déjà 107 ans et je ne suis toujours pas mariée", déclare Wang Guiying à un journal de Chongqing. Et de se demander : "Que se passera-t-il si je ne me dépêche pas d'en trouver un ?"

Née dans la province de Guizhou dans le sud de la Chine, Wang a grandi en voyant ses oncles et d'autres hommes réprimander et battre leurs épouses. Souvent, elle voyait sa tante pleurer après s'être fait tabasser par son mari, ce qui l'a dissuadée longtemps de chercher un époux.

Maintenant, elle craint de devenir un poids pour les neveux et nièces qui s'occupent d'elles, car ils deviennent tous trop vieux pour s'occuper d'une vieille dame comme elle.

Emma Graham-Harrison, version française Eric Faye