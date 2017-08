Le rêve africain de trois enfants allemands s'arrête à la gare

BERLIN (Reuters) - Trois enfants - deux filles et un garçon - âgés de cinq, six et sept ans qui voulaient partir en Afrique pour fuir la rigueur de l'hiver allemand ont vu leur rêve s'évanouir à la gare centrale de Hanovre, où ils ont été "cueillis" par la police.

Le trio avait pris la poudre d'escampette aux premières heures du 1er janvier en profitant du sommeil de leurs parents, a précisé la police.

Ils avaient emporté chacun une valise bien garnie et ont été repérés par des agents alors qu'ils montaient à la gare dans un tramway allant à l'aéroport.

Anna Brooke, version française Jean-Loup Fiévet